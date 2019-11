Volkswagen ID.R-kunst scheurt van de muur in Amsterdam

De coole tekening van de beroemde urban muurschilder stelt een vleesgeworden Volkswagen ID. R voor. In plaats van het accupakket tekende Nychos een hart en de twee elektromotoren zijn hersenen geworden. Op zichzelf eigenlijk al een heel leuk plaatje. Maar …

Artivive

Dit is geen gewone tekening op een muur. Wanneer je de app Artivive via Apple of Android op je telefoon installeert en je de tekening met de app in beeld brengt, komt de ID.R tot leven. De losse onderdelen komen samen en de racewagen verandert in een ander Volkswagen-model dat van de muur scheurt. De tekening is natuurlijk een initiatief van Volkswagen, maar dat mag de pret wat ons betreft niet drukken. Zo wordt elektrisch rijden ineens supercool. Mocht je de beleving zelf willen meemaken … je hoeft er niet per se voor naar Amsterdam. De app werkt ook vanaf het plaatje.

Volkswagen ID.R

De ID.R is het rijdende en racende laboratorium van Volkswagen. De racer is gebouwd op het elektrische MEB-platform van het merk. Hierop is ook de ID.3 gebouwd die halverwege 2020 in Nederland op de markt verschijnt. Ook een hele zwik andere modellen zullen met dezelfde techniek de komende jaren op de markt komen. We noemen de ID. CROZZ, de ID. BUZZ en de ID. VIZZION. Het platform zal zelfs door Ford gebruikt gaan worden voor aanstaande modellen.





Recordbreker

Terug naar de Volkswagen ID.R. Met zijn twee motoren, vierwielaandrijving en gecombineerde kracht van 680 pk verpulverde hij al menig record. De heuvelklims van Pikes Peak en Goodwood, maar ook een rondje Nürburgring staan inmiddels op zijn naam. Onlangs wist de ID.R ook de fenomenale Tianmen-bergweg als snelste ooit af te werken. Je vindt hem nu dus ook op een muur in onze hoofdstad.