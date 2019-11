+Top – Wauw! Ferrari Roma is een ‘Bella Macchina’

Als je het ons vraagt, waren de F355, 456 GT en 550 Maranello de laatste mooie Ferrari’s. Al mag de 458 Italia er ook zijn. Met deze nieuwe Roma is het merk uit Maranello weer terug in vorm. We zien er lichte Jaguar F-Type-trekjes in, maar dat is niet slecht. Ook dat is een bloedmooie sportcoupé.

+Top – Voel je Pieter Post in deze Morris JE-Type

De jaren vijftig komen terug, in elektrovorm. Morris Commercials – een Engelse startup met Chinese financiers – lanceert de Morris JE: een moderne reïncarnatie van de klassieke Morris J-Type. Een oud omhulsel voor nieuwe techniek.

+Top – Haar nat? Ga een blokje om in de McLaren Elva

De McLaren Elva is een haardroger van 1,8 miljoen euro. Zijn 4,0-liter twinturbo V8 produceert 815 pk, waarmee de volledig open supersportwagen in minder dan 3 seconden naar 100 km/h gaat. Je kunt een voorruit bestellen. Maar ja … dat is voor mietjes. Toch?

-Flop – Definitief: de maximumsnelheid gaat naar 100 km/h

Trap de komende weken nog maar eens goed op het gaspedaal, want de dagen dat we overdag 130 km/h mogen rijden, zijn geteld. Wanneer de nieuwe snelheidslimiet precies ingaat, is niet bekend. Reken op begin volgend jaar.

-Flop – De files worden erger en erger en erger

Wat boeit het eigenlijk dat we geen 130 km/h meer mogen rijden? Op steeds minder plekken kan het door de drukte. Want volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid loopt het reistijdverlies als gevolg van files in de komende vijf jaar met 14 procent op.