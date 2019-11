Schokkend: deze Ford Mustang rijdt op stroom!

Mustang Mach-E. Dat is de naam van het eerste model dat Ford op een geheel nieuw ontwikkeld elektrisch platform heeft gezet. De Mustang Mach-E is aan de vooravond van de Los Angeles Auto Show onthuld en verschijnt eind 2020 op de markt, voor prijzen die naar verwachting nog ónder de 50 duizend euro beginnen.

Schokgolf onder Mustang-liefhebbers

De Ford Mustang Mach-E heeft een historische naam, maar moet het stellen zonder donkerbruin V8-gehamer. Maakt Ford zich niet schuldig aan geschiedvervalsing? "De Mustang is allang geen volbloed musclecar meer", legt Amko Leenarts uit. De Nederlander is sinds 2017 hoofd design van Ford Europe, en heeft het project vanuit deze rol op de voet kunnen volgen. "Door de jaren heen is de Ford Mustang steeds meer 'allround' geworden." Toch heeft de aankondiging van een elektrische Mustang ongetwijfeld een enorme schokgolf teweeg gebracht bij liefhebbers van de klassieke Ford Mustang. "De reacties op het nieuws waren juist bijzonder positief. Iedereen begrijpt het belang van de ommezwaai naar elektrische auto's. Ons doel was om de meest begerenswaardige Battery Electric Vehicle te ontwerpen. Een auto die 'easy to love' is. De naam Mustang past perfect bij zo'n auto."



De beste ideeën van zes ontwerpteams

De Ford Mustang Mach-E is zo'n 4,70 meter lang, en biedt riant ruimte aan vijf inzittenden. Wat dat betreft wijkt het nieuwe model eveneens sterk af van de klassieke sportief geproportioneerde Mustang. Doordat het accupakket is verwerkt in het chassis, zitten de passagiers automatisch wat hoger. Desondanks oogt de Mustang Mach-E niet als een lompe, plompe suv. Met slimme designoplossingen ontstond een stoer doch elegant silhouet, dat duidelijk overeenkomsten vertoont met de Mustang Fastback. "Tegelijkertijd werd er op zes locaties in in Noord-Amerika en Europa aan het ontwerp gewerkt", vertelt Amko. "De beste ideeën en oplossingen hebben we tot één geheel gesmeed."





Hymodern interieur met huiselijke sfeer

Meteen is duidelijk dat de Superman-grille en de achterlichten van de Mustang model hebben gestaan voor de neus en achterpartij van de Mach-E. In het interieur is het symmetrische dashboard een knipoog naar de klassieke (en huidige) pony car. Daarna ging het ‘retro’-potlood weer terug in de bovenste la van het bureau. Digitale beeldschermen, met een grote verticale touchscreen als controlecentrum en 'sociaal' middelpunt, geven het interieur een hypermoderne uitstraling, zonder dat het kil en afstandelijk oogt. Dashboardbreed draagt de met grijs doek beklede sierlijst bij aan de huiselijke sfeer. Functioneel is de gestoffeerde lijst eveneens: het is een soundbar, die Ford samen met Bang & Olufsen heeft ontwikkeld, met een ongeëvenaarde geluidsbeleving als doel.





Tesla Model 3: eat your heart out

Het is nog een klein jaar geduld uitoefenen totdat de eerste Mustang Mach-E wordt afgeleverd, maar het is al wel mogelijk je voor de auto in te schrijven. Je kunt kiezen uit een auto met achter- of met vierwielaandrijving, en uit accupakketten van verschillende capaciteiten. In de naam Mach-E 4X staat het getal 4 voor een elektromotor vóór en achter, en de letter X voor ‘extended range’ (grote actieradius). Ford belooft dat met de Mustang Mach E een bereik van 600 kilometer tot de mogelijkheden behoort. Daarmee gaat Ford een rechtstreekse confrontatie met Tesla niet uit de weg. Gezien de instapprijs van om en nabij de 49.000 euro, is de Mustang Mach-E een gevaarlijke concurrent voor de Tesla Model 3.

Terugkeer van iconen uit de Ford-historie

De Ford Mustang Mach-E is niet het enige elektrische model dat Ford op stapel heeft staan. Vanaf 2023 komt Ford met ten minste één model op het MEB-platform van Volkswagen. "In Amerika is de elektrische Ford F-150 al getoond", vertelt Amko Leenarts. "Ford wil de iconen uit de lange historie van het concern opnieuw tot leven wekken." Dat biedt mooie vooruitzichten. De vraag of we in de toekomst ook elektrische reïncarnaties tegemoet kunnen zien van Europese Ford-modellen - waarbij wij meteen denken aan de Capri en de Escort Mk 1 - beantwoordt Amko ontwijkend. "Ik mag natuurlijk niet te veel verklappen. Maar de elektrische auto opent voor de design-afdeling weer heel nieuwe perspectieven. Dat ervaren we beslist niet als een belemmering."