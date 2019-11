Formule 1-vooruitblik: Grand Prix van Brazilië

De Grand Prix van Brazilië is vaak het toonbeeld van spanning. Heel wat wereldtitels zijn op dit circuit in Sao Paolo bevochten - soms letterlijk in de laatste bocht. Zo leek het er in 2008 even op dat Felipe Massa voor Ferrari als kampioen werd afgevlagd, maar de euforie in de Ferrari-pitbox was 30 seconden later veranderd in een tranendal. Uit het zicht van de camera's, die allemaal op lokale held Massa stonden gericht, had Lewis Hamilton op de kletsnatte baan toch nog Toyota-rijder Timo Glock weten in te halen. Precies wat nodig was om met 1 puntje verschil de titel te grijpen.

Verstappen: van 360-gradenspin tot de clash met Ocon

Was de Grand Prix van Brazilië vorig jaar al bloedstollend voor de Nederlandse fans van Max Verstappen, de 22-jarige coureur van Red Bull heeft in Brazilië al vaker prachtige staaltjes wagenbeheersing laten zien. In 2016 gaf Verstappen een fenomenale demonstratie, met krankzinnige inhaalmanoeuvres en een spectaculaire full-lock bijna-spin op het snelle stuk richting start/finish - zonder zijn Red Bull te beschadigen! Met een derde plaats werd Verstappen door de Braziliaanse fans toegezongen alsof Ayrton Senna zelf het podium had beklommen ...

Taakstraf

Met de Grand Prix van Brazilië in aantocht, keren de beelden van vorig jaar weer haarscherp terug op het netvlies. De actie van Esteban Ocon, die zichzelf in de Senna S wilde ontdoen van een ronde achterstand - en met zijn linker voorwiel vol de Red Bull raakte - en Max uiteindelijk de zege kostte. Deze actie mondde bij de weging na de finish uit in een relletje, toen Max verhaal kwam halen bij Ocon, en daarbij duidelijk liet weten dat hij 'not amused' was met de vreemde kapriolen van de Fransman. Het leverde Verstappen een taakstraf op ...

Giedo van der Garde: "Uiteindelijk wil je nek niet meer"

"Sao Paolo is klein, kort, linksom en daardoor erg zwaar voor de linkerkant van je nek", weet oud F1-coureur Giedo van der Garde uit ervaring. "Doordat het circuit tegen de klok in wordt gereden, zie je dat sommige coureurs in de eindfase van de race met hun helm ondersteuning zoeken van de opstaande rand van de cockpit. Je nek wil niet meer; daar heb ikzelf ook last van gehad." "Sao Paolo is een technische baan, met amper snelle bochten", vertelt Giedo verder. "Het is er altijd volle bak, met heel veel fans en heel veel historie. Het is jammer dat het rond het circuit niet altijd even veilig is, de criminaliteit in Sao Paolo is berucht."

Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paolo (Brazilië)



Aantal bochten: 15

Circuitlengte: 4309 meter

Ronderecord: 1:10,540 (Valtteri Bottas, 2018)

Aantal ronden: 71

Race-afstand: 305,909 km

Uitslag 2018

1 Lewis Hamilton (Mercedes-AMG)

2 Max Verstappen (Red Bull Racing-TAG Heuer)

3 Kimi Räikkönen (Ferrari)