Automobilisten gaan demonstreren tegen snelheidslimiet van 100 km/h

De manifestatie is een initiatief dat op Facebook is gestart. Momenteel hebben bijna 20.000 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn of daadwerkelijk te gaan. Als alles meezit, wordt de demonstratie op zaterdag 23 november gehouden. En dat is wel zo sympathiek van de boze automobilisten. Dan zitten ze het forensenverkeer in ieder geval niet in de weg.

Stikstofuitstoot omlaag

Waarom zijn ze boos? Omdat de snelheidslimiet binnenkort wordt verlaagd van 130 km/h naar 100 km/h. Overdag althans, want ’s avonds en ’s nachts blijft de maximumsnelheid gewoon op 130 km/h staan. De verlaging van de limiet is een van de maatregelen om de stikstofuitstoot met enige spoed te verlagen.

Bouw ligt stil

Door een uitspraak van de Raad van State liggen duizenden bouwprojecten stil. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) stond toe dat de stikstofuitstoot van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden later mocht worden gecompenseerd. Volgens de rechter is dat in strijd met Europese wetgeving. Om de bouw weer vlot te trekken, moet de stikstofuitstoot met noodmaatregelen omlaag worden gebracht.