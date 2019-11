Sinterklaas kapoentje, gooi deze slotracebaan in mijn schoentje ...

De baan werd door het Amerikaanse bedrijf Slot Mods Raceways gebouwd voor de organisatie van de Formule 1. Hij is grotendeels opgetrokken uit hout en voorzien van elektronische tijdwaarneming. In 2018 werd het gevaarte de hele wereld over gesleept, naar alle races op de Formule 1-kalender. Bezoekers van de Formula 1 Paddock Club konden het met twee autootjes tegen elkaar opnemen. Kleine camera’s langs de baan registreerden de confrontatie.

Pitspoes

Dat RM Sotheby’s gokt op een verkoopprijs van tussen de 20.000 en 30.000 dollar is niet raar. Nieuw heeft de baan meer dan 100.000 dollar gekost. Bovendien hebben diverse Formule 1-coureurs vorig jaar met de kleine bolides geracet, wat de waarde van het mini-circuit ook opdrijft. Bij Slot Mods is de speelset met de hand getimmerd, gelijmd en geverfd. De aandacht voor detail is echt enorm. Eén onderdeeltje dateert de baan: de rondborstige pitspoes op het podium. Die zijn er in 2019 niet meer.