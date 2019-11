'Alfa Romeo Giulia Sportwagon was klaar, maar werd afgeschoten'

Een bron binnen Alfa Romeo vertelde aan Autowereld.com dat de Giulia Sportwagon gewoon in het Centro Stile – het designcentrum van Alfa Romeo – staat. Volgens de productmanager is de auto door Marchionne afgeschoten, omdat de topman dacht dat de markt voor stationwagens zou verdwijnen door de populariteit van suv’s en crossovers.

Stationwagens populair

En inderdaad, suv’s en crossovers domineren momenteel de markt, maar in het d-segment – waar de Alfa Romeo Giulia in valt – zijn stationwagens veruit het populairst. Kijken we naar de Volkswagen Passat en Volvo S60/V60, dan zien we dat de Passat Variant en V60 vele malen populairder zijn dan hun sedanbroeders. Volgens Volkswagen ligt de verhouding op minimaal 25/75.

Twee suv-modellen

Alfa Romeo heeft het moeilijk. De Mito is uit productie, de Giulietta loopt op z’n laatste benen en de Giulia en Stelvio verkopen minder goed dan verwacht. Er waren toekomstplannen voor een grote sedan en twee sportwagens, maar dat gaat niet door. De Giulia en Stelvio worden in 2021 gefacelift en krijgen in hetzelfde jaar gezelschap van de Tonale. Een jaar later komt een nog kleinere suv.