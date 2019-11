Ferrari Roma: welkome terugkeer van de klassieke 'Bella Macchina'

Je kunt zeggen van Ferrari wat je wilt, maar ze doen goede business. Recordverkopen na recordverkopen worden er in Maranello geboekt - ook al is niet iederéén even gecharmeerd van het design dat de Italiaanse sportwagenbouwer de laatste - pakweg - 15 jaar hanteerde. Sinds de emotionerende F355 en 550 Maranello sloeg Ferrari een meer expressieve richting in - en (in sommige ogen) af en toe volledig de plank mis.

De mooiste Ferrari sinds tijden!

Maar de klassiek gelijnde, beeldschone Ferrari is terug. En hij heet de Roma. Uren lang hebben we vol bewondering naar de foto's zitten kijken ... Totdat we ons realiseerden dat het misschien wel zo netjes zou zijn om de foto's ook met jou te delen. We zien een lijnenspel dat doet denken aan geliefde klassiekers als de 308 GTB en 456 GT 2+2, maar ook de 550 Maranello heeft elementen moeten afstaan. Mooi! Wat zeggen we? Beeldschoon!

V8 met turbo, nét achter de voorwielen

De Ferrari Roma is een klassieke GT, met een turbo-V8, nét achter de voorwielen. Die motor is bekend uit de Portofino levert 620 pk, genoeg voor een 0-tot-100-sprintje in 3,4 tellen. Door accelereren naar 200 km/h is in 9,3 seconden gepiept; een leuke wetenschap, voor als je eens een keer een circuit wilt afhuren om het uit te proberen. Ferrari geeft voor de Roma een topsnelheid op van meer dan 320 km/h. De motor is gekoppeld aan een transmissie met acht versnellingen en twee koppelingen, die eerder dit jaar debuteerde in de Ferrari SF90 Stradale.

Bella Macchina

Wanneer we de Ferrari Roma op de Nederlandse weg kunnen verwachten, of wat de auto gaat kosten? Dat is op dit moment nog in nevelen gehuld. Tot het zover is - we kunnen niet wachten! - vergapen wij ons aan de foto's van deze Italiaanse 'bella macchina'. Wat is-ie mooi, hè?