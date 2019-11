McLaren Elva is haarontwortelend snel

Is dit de allereerste open McLaren? Nee, want de Mercedes-Benz SLR Stirling Moss werd ook door de Engelsen gebouwd. De Elva is McLarens antwoord op de Ferrari SP1 en SP2, die vorig jaar september werden gelanceerd. Hij is genoemd naar de McLaren-Elva, een racewagen waarmee Bruce McLaren in de jaren zestig successen boekte.

Ultimate Series

De nieuwe Elva moeten we in de Ultimate Series van McLaren scharen. Om het geheugen even op te frissen: de 540C, 570S, 570GT en 600LT horen in de Sports Series, de 720S is het enige model in de Super Series en de Senna, Speedtail en Elva vormen samen de Ultimate Series. De Elva haalt 815 pk en 800 Nm uit zijn 4,0-liter twinturbo V8. Nul naar 100 km/h gaat in minder dan 3 seconden.

Voorruit is optioneel

Hij is uitgerust met een zogenoemd Active Air Management System (AAMS), dat een combinatie van luchtkanalen en kleppen gebruikt om lucht over en om de cabine heen te leiden. Heb je desondanks toch geen vertrouwen in de slimmigheid van McLaren? Geen probleem. Je kunt de Elva ook met een voorruit bestellen.

Twee helmen

Achterin heeft McLaren een kleine bagageruimte aangebracht. Volgens de fabrikant is er ruimte voor twee helmen. Optioneel is de Elva te bestellen met een audiosysteem (yep, dat krijg je er niet gratis bij voor 1,8 miljoen euro). McLaren zou speciale speakers gebruiken, waardoor je de radio ook kunt horen als de rijwind rond je oren huilt.