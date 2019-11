Wist je dit over de Britse autobouwer Morgan?

Harrods

De eerste Morgan – een eenzitter met de naam Runabout – bouwde Henry Frederick Stanley Morgan in 1909 voor zichzelf. De eigenaar van het Britse warenhuis Harrods vond het karretje zo mooi dat hij hem in 1911 in de etalage liet zetten.

Driewielers

In het begin maakte Morgan driewielers, die als motorfiets werden belast en daardoor heel populair werden. De 4/4 (4 wielen, 4 cilinders) was in 1936 de eerste Morgan met vier wielen. Hij staat na 83 jaar nog steeds in de prijslijst.

Chassis van hout?

Iedere Morgan wordt met de hand gebouwd. Dat het chassis geheel van hout is, is een fabel. Het is een stalen chassis met een essenhouten carrosserieframe. De motoren kocht Morgan door de jaren heen van Peugeot, Ford, Triumph, Rover en BMW.

Vader en zoons

Tot 2013 stond er een Morgan aan het roer van de gelijknamige autofabriek: Henry werd opgevolgd door zoon Peter, die weer door zijn zoon Charles werd opgevolgd. Sinds maart dit jaar is het bedrijf in handen van een Italiaanse investeerder.

Volledig elektrisch

In 2011 keerde de Morgan 3-Wheeler terug, voorzien van een 86 pk sterke Harley Davidson-motor. Vier jaar later onthulde Morgan een volledig elektrische variant, de EV3. Het model is nog steeds niet op de markt door problemen met een toeleverancier.