We komen alleen maar meer in de file te staan! Dit is waarom

Tussen nu en 2024 komt er op de hoofdwegen 8 procent meer verkeer bij, zo verwacht het KiM. Als we naar alle Nederlandse wegen kijken, zal die toename 5 procent bedragen. Dat komt met name door de economische groei en het stijgende aantal inwoners. Uitbreiding van de wegcapaciteit kan het toenemende verkeer slechts ten dele opvangen.

Reistijdverlies

Door het in de file staan, verliezen we met zijn allen tijd. En niet zo’n beetje ook. Volgens het KiM zal het reistijdverlies per afgelegde kilometer in de komende vijf jaar met liefst 14 procent stijgen. Kies je daarom voor de trein, dan wordt het staan. Want het gebruik daarvan zal in 2024 naar verwachting met 16 procent zijn toegenomen.