Europese Tesla-fabriek komt in omgeving Berlijn te staan

Tesla heeft een neusje voor marketing. De semi-autonome systemen van de Model 3, Model X en Model S heten heel misleidend Autopilot. En fabrieken duidt Tesla steevast aan als ‘gigafactories’. Tot nog toe heeft het bedrijf twee van die productiefaciliteiten: in Reno, Nevada en Buffalo, New York. Momenteel wordt gebouwd aan een derde. Die Chinese fabriek moet volgend jaar online komen.

Berlin Brandenburg

De Europese ‘gigafactory’ komt in de omgeving van luchthaven Berlin Brandenburg te staan. Dat vliegveld is sinds 2006 in aanbouw en de opening ervan is al meerdere keren uitgesteld. Zoals het er nu naar uitziet gaat het pas volgend jaar open. Tesla-baas Musk wilde de Europese fabriek in eerste instantie in de Benelux neerzetten. Hij kwam daarop terug en riep toen dat het een locatie vlakbij de Franse grens in Duitsland moest worden.

Tesla in Tilburg

Nederland heeft hard gelobbyd om de Tesla-fabriek te krijgen, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. Sinds 2013 worden er Model S’en en Model X’en geassembleerd in Tilburg. De auto’s komen uit de Verenigde Staten en missen alleen hun volledig elektrische aandrijflijn nog. De componenten daarvoor worden los vanuit Amerika naar Nederland verscheept en in Tilburg gemonteerd. De Brabantse Tesla-vestiging heeft een capaciteit van zo’n 450 auto’s per week.