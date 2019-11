Audi R8 zonder vierwielaandrijving is eigenlijk leuker

Audi introduceerde de R8 in 2006. De eerste generatie werd geleverd met een atmosferische 4,2-liter V8, maar ook met een 5,2-liter V10 van Lamborghini. Quatro-vierwielaandrijving was standaard. Pas van de tweede generatie R8 – die in 2015 debuteerde en alleen met V10 te bestellen was – kwam in 2017 een RWS-versie. Een Rear Wheel Series met alleen achterwielaandrijving. Er zijn niet meer dan 999 stuks gemaakt.

Minder vermogen



De Audi R8 werd vorig jaar gefacelift, dus is er nu ook een nieuwe RWS. Hij gaat door het leven als RWD en wordt gebouwd zo lang er vraag is, voor een prijs die in ons land zo'n 12.000 euro minder hoog is dan de R8 V10 Quattro. De RWD Spyder is er vanaf 241.055 euro. Beiden hebben de welbekende tiencilinder aan boord. De krachtbron levert 540 pk, wat 30 pk minder is dan in de R8 V10 Quattro. Daarmee gaat de RWD in 3,7 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt hij een top van 320 km/h.