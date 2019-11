Hoe de nieuwe Kia Optima eruit gaat zien? Nou, zo!

Kleine disclaimer: dit is niet de Optima, maar de Kia K5, die bedoeld is voor de Aziatische markt. De vorige twee generaties kwamen als Optima naar Europa, dus dat gaat met deze ongetwijfeld ook gebeuren, waarschijnlijk volgend jaar.

Tiger nose



Opvallend aan de K5 is dat Kia de kenmerkende ‘tiger nose’-grille een stuk breder heeft getrokken, met daarnaast fel geknepen koplampen. Een traditionele sedan is de K5 in ieder geval niet. Hij heeft een duidelijke vierdeurs coupélijn. Zoals de trend is, lopen de achterlichten door over de kofferklep.

Volgende maand



De K5 gaat volgende maand al in de Koreaanse verkoop, dus is het eigenlijk gek dat er verder geen specificaties bekend zijn. In vergelijking met de vorige K5 is de nieuwe 5 centimeter langer geworden (4,90 meter), 2,5 centimeter breder (1,86 meter) en 2,0 centimeter lager (1,44 meter).