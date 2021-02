Ford Piemeltje? Deze autonamen betekenen in sommige landen iets heel anders

Ford Pinto

Waarschuwing: er komen nogal wat geslachtsdelen voorbij in deze lijst. De Ford Pinto lag in Brazilië niet bijster goed bijvoorbeeld, omdat 'pinto' daar 'kleine piemel' betekent.



Chevrolet Nova

Misschien wel de meest onschuldige in dit lijstje. Zeg je in Spaanstalige landen 'no va', dan gaat iets niet. Dus als een auto Chevrolet Nova heet, is dat onbedoeld grappig.

Mazda Laputa

Autofabrikanten hebben nogal moeite met Spaans op een of andere manier. Mazda had bijvoorbeeld niet door dat 'la puta' in Spaanstalige landen 'de hoer' betekent.



Honda Jazz

Nee, met Jazz is niks mis. Maar Honda wilde de compacte hatchback in eerste instantie Fitta noemen (buiten Europa heet hij nog steeds Fit). En als je het in Scandinavië over 'fitta' hebt, dan zeg je 'kut'.



Hyundai Kona

De in Nederland zo populaire Hyundai Kona gaat in Portugal door het leven als Kauai. Waarom? Omdat 'cona' in het Portugees een nogal vulgair synoniem is voor het vrouwelijk geslachtsorgaan.

Mitsubishi Pajero

Wederom dat verdraaide Spaans! De Mitsubishi Pajero heeft in onder meer Spanje een andere naam: Montero. Een 'pajero' is namelijk iemand die veel masturbeert.

Toyota MR2

In Frankrijk werd de Toyota MR2 verkocht als MR. Uitgesproken in het Frans klinkt 'MR Deux' immers wel heel erg als 'merde', oftewel 'verdomme'.

Volkswagen Vento

In principe is de naam van de Volkswagen Vento vrij onschuldig. In Italië betekent 'vento' gewoon 'wind'. Helaas voor Volkswagen wordt het woord ook gebruikt voor 'scheet'.