Top 10: Deurstopperdesign - De wigvormigste concept cars ooit

1. Dome Zero (1978)

Dit is niet eens een studiemodel. De Dome Zero moest daadwerkelijk in productie gaan. Helaas lukte het constructeur Dome, bekend uit de racerij, niet om een typegoedkeuring te krijgen voor Japan en andere landen. Eeuwige roem verwierf de Dome Zero in geanimeerde vorm. Hij diende als inspiratie voor Hot Rod, een Autobot uit de originele Transformers-serie, die kon veranderen in een rood met gele sportwagen.

2. Alfa Romeo Carabo (1968)



Een van de eerste wiggen, ontworpen door Marcello Gandini en gebaseerd op de Alfa Romeo 33 Stradale. Achter de bestuurder ligt een 230 pk sterke 2,0-liter V8 en een handgeschakelde zesbak. De naam Carabo komt van de Carabidae, een familie van 40.000 keversoorten waarvan sommige een oranje en groen pantser hebben. De schaardeuren – die daarvoor nog nooit op een auto waren toegepast – kwamen terug op een andere beroemde Gandini-creatie: de Lamborghini Countach.

3. Alfa Romeo Navajo (1976)

Het is wel duidelijk waar de makers van Battlestar Galactica hun inspiratie hebben opgedaan. De ruimtejagers uit die televisieserie – de Colonial Vipers – delen niet alleen hun vormtaal, maar ook hun kleurenschema met deze Alfa Romeo Navajo. Innovatief was het gebruik van een actieve frontsplitter en achterspoiler. Techniek die inmiddels gemeengoed is geworden. Net als de Carabo is de Navajo onderhuids een Alfa Romeo 33 Stradale.

4. Aston Martin Bulldog (1979)



Een fileermesscherpe Aston Martin? Die moet wel uit de pen van William Towns zijn gekomen. En dat klopt. De man achter de Aston Martin Lagonda ontwierp de Bulldog met het idee er een kleine serie van te bouwen. Dat bleek echter een te dure exercitie, dus bleef het bij één exemplaar. Grappig ­detail: binnen Aston Martin ging de Bulldog door het leven als K9.01, wat een verwijzing is naar K9, de robothond uit de sciencefictionserie Doctor Who.

5. Bizzarrini Manta (1968)

De Bizzarrini Manta was een haastklus. Meesterontwerper Giorgetto Giugiaro startte op 13 februari 1968 zijn eigen designhuis – het legendarische Italdesign – en wilde al op de autoshow van Turijn zijn visitekaartje laten zien. Hij kocht een racechassis, inclusief Corvette-motor, van Giotto Bizzarrini en ontwierp en ­bouwde de Manta in slechts veertig dagen. In 2012 werd de auto geveild bij Gooding & Company. De biedingen bleven ­steken op 850.000 dollar en de Manta bleef onverkocht.

6. Ferrari 512S Modulo (1970)

We kennen de Modulo in zijn witte vorm, maar toen hij in 1970 debuteerde op de autoshow van Genève, was hij zwart. Het ultralage studiemodel heeft geen conventionele portieren. In plaats daarvan schuiven de voorruit, het dak en de zijruiten als één geheel naar voren. In 2014 verkocht Pininfarina de Modulo aan de Amerikaanse verzamelaar James Glickenhaus. Die heeft de Ferrari gerestaureerd en in volledig ­rijdende staat teruggebracht.

7. Lancia Stratos Zero (1970)

De enige manier om in de Stratos Zero te komen, is door zijn voorruit te openen. En denk maar niet dat de 3,58 meter lange, slechts 84 centimeter hoge conceptcar een lege huls is, want hij is volledig functioneel. Michael Jackson-fans kunnen hem kennen uit de film Moonwalker, waarin 'The King of Pop' transformeert tot een ­zilverkleurige Stratos Zero. De auto – die in 2000 werd gerestaureerd en daarbij zijn originele oranje kleur terugkreeg – werd in 2011 bij RM Sotheby's afgehamerd op 761.600 euro.

8. Maserati Boomerang (1971)

Het interieur van de Maserati Boomerang is zo mogelijk nog spectaculairder dan het exterieur. Alle meters zijn op een ­grote schijf voor de neus van de bestuurder geplaatst. Daaromheen roteert het uit de kluiten gewassen stuur. De Boomerang is gebaseerd op de Maserati Bora en heeft een 4,7-liter V8 achterin. Hij is vlak na de eeuwwisseling straatlegaal gemaakt en werd in 2015 bij veilinghuis Bonhams verkocht voor 3,3 miljoen euro.

9. Vauxhall SRV (1970)

Vauxhall had (en heeft) een imago­probleem. Begin jaren zeventig poogde het merk zijn wat suffige reputatie op te krikken met deze sensationele SRV (Style and Research Vehicle). Hij miste een ­motor en was opgebouwd uit hout, glasvezel en aluminium, maar had wel vernieuwende techniek aan boord. Zo is de SRV ­uitgerust met actieve aerodynamica, elektrische ­niveauregeling op de achteras en een systeem waarmee brandstof kan worden rondgepompt voor een betere balans.

10. Volkswagen-Porsche Tapiro (1970)



De Volkswagen-Porsche Tapiro bestaat (deels) niet meer. Het studiemodel werd twee jaar na zijn debuut verkocht aan een Spaanse industrieel, die er vervolgens dagelijks mee reed. Lang heeft hij dat niet kunnen doen, want activisten die protesteerden voor betere arbeidsomstandig­heden, bliezen de auto op met een bom. Het uitgebrande karkas werd teruggekocht door Italdesign en in het Giugiaro Museum tentoongesteld.