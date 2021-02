Een Polestar 2 voor 40.000 euro? Dit moet je inleveren

Deze informatie over de Polestar 2 werd tijdens een gesprek met Hans Pehrson en Christian Samson van de ontwikkelingsafdeling bij de Polestar door het Amerikaanse Autoblog.com losgepeuterd. Allereerst de prijs: grofweg 40.000 euro. Dat wordt vast iets van 39.900 euro.

Polestar 2 met kleiner accupakket

Het basismodel van de Polestar 2 krijgt een kleiner accupakket. De versie van 59.800 euro heeft er een van 78 kWh. Hoevéél kleiner is nog niet bekend, maar een accupakket van 50 tot 60 kWh ligt voor de hand. Het aantal elektromotoren wordt gehalveerd: van twee naar één. Of die motor de voorwielen of de achterwielen van de Polestar 2 aandrijft, is nog de vraag. Het platform biedt de mogelijkheid voor beide. Concurrent Tesla kiest bij modellen met één motor voor achterwielaandrijving, dus daar zetten wij ons geld op in.

Instapmodel Polestar 2 mist de franje

Zijn alleen een kleiner accupakket en een elektromotor minder wel voldoende om 20 mille te besparen? Waarschijnlijk niet en dus moet er tevens ingeleverd worden op luxe en franje. Zo gaat het ook bij de Tesla Model 3 van 35.000 dollar. Zeg maar 'dag' tegen de goudkleurige gordels van de Polestar 2 Launch Edition …

