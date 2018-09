C5 Aircross Hybrid Concept start in Parijs elektrisch offensief Citroën

De slogan 'Inspired By You' klinkt begin oktober op de stand van Citroën op de Autosalon van Parijs.

De C5 Aircross SUV Hybrid Concept wordt als wereldpremière op een voetstuk geplaatst tijdens de salon. Het is een voorbode van zowel de hybride als de 'normale'versie. Achterliggende gedachte: het hele productaanbod krijgt elektrische versies. In 2023 heeft, volgens Citroën 80 procent van het modellengamma een elektro-uitvoering en in 2025 alle modellen.



Eeuwling

Om het 100 jarig bestaan te onderstrepen kondigt Citroën samenwerkingen aan met Jean Charles de Castelbajac (Art Car-hoek) en Elle (C3) uit de modelwereld en met surfkledingfabrikant Rip Curl (C3 Aircross en SpaceTourer).



Geen windeieren

De recente introducties van de C3, de nieuwe C4 Cactus, de C3 Aircross SUV in Europa en de C5 Aircross SUV in China hebben het merk geen windeieren gelegd. In de eerste helft van 2018 groeide het merk internationaal met 9 procent. In Europa werd het grootste afzetvolume in zeven jaar tijd gerealiseerd en het marktaandeel groeide zowel in het personenauto- als het bedrijfswagensegment. In China realiseerde het merk een groei van 50 procent.