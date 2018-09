Mercedes-Benz GLE omvat wereldprimeur

Innovatief. Dat is het sleutelwoord in relatie met de nieuwe Mercedes-Benz GLE. De nieuwkomer zit tot aan de nok vol hoogwaardige techniek. Zelfs een wereldprimeur.

Het actieve onderstel E-Active Body Control op 48-voltbasis is een wereldprimeur. Het is het enige systeem op de markt waarbij de veer- en demperkrachten voor elk wiel apart kunnen worden geregeld. Het compenseert knik- en duikbewegingen en maakt het autorijden nog comfortabeler.



Stap voorwaarts

Op het vlak van rijassistentiesystemen wordt ook een stap voorwaarts gezet met de actieve file-assistent. Dit stelt de GLE in staat om een stilstaande rij auto's vroegtijdig te herkennen. Ook nieuw is de afslagfunctie: van de actieve remassistent: als er een aanrijding dreigt met een tegenligger bij het afslaan over een tegemoetkomende rijbaan. Dan kan de GLE worden afgeremd tot snelheden die gebruikelijk zijn bij zulke manoeuvres. Vierwielaandrijving 4MATIC is voor het eerst leverbaar voor zes- en achtcilinders en de plug-in hybrid.



Interieur

Maar niet alleen de onderhuidse systemen zullen de kopers van de GLE welgevallen. Het interieur is comfortabeler, een derde zitrij is als optie leverbaar. Door de langere wielbasis van zo'n 8 centimeter is het interieur ruimer. De tweede zitrij is, optioneel, volledig elektrisch verstelbaar. Een derde zitrij is als optie leverbaar.



Zwaaien

Het infotainmentsysteem biedt grotere displays, een fullcolour head-up display met een resolutie van 720 x 240 pixels. Door te zwaaien met hand- en armbewegingen worden functies geactiveerd. De GLE beschikt over een compleet nieuw motorengamma. Ook een plug-in hybrid met grote actieradius is in het programma, overigens komt die wat later, opgenomen.



Cw-waarde

De lage cw-waarde van 0,29 heeft de GLE te danken aan onder meer geoptimaliseerde buitenspiegels, extra wielspoilers voor de achterwielen, zijspoilers met afdichting naar de D-stijl op de achterklep, achterlichten met speciale spoilerranden. De onderzijde, zoals de achteras, is voorzien van een speciale aerodynamische bekleding.



Introductie

De prijzen van de nieuwe GLE worden bij de start van de verkoop bekendgemaakt. De GLE wordt geintroduceerd tijdens de Autosalon in Parijs. (4 t/m 14 oktober). Begin 2019 staat de GLE bij de dealers.