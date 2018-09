Renault Kadjar boekt op alle fronten lichte progressie

Renault stelt de vernieuwde Kadjar begin oktober voor in het thuisland Frankrijk, de Autosalon van Parijs. Daar wordt duidelijk dat er met de SUV stappen voorwaarts zijn gezet.

De uiterlijke kenmerken zijn niet revolutionair anders. Toch is er best wel wat veranderd aan de neef van de Nissan Qashqai. De grille is in de breedte toegenomen, de koplampen hebben een wat andere vorm en er doemen in de aangepaste voorbumper mistlampen op met led-techniek. Ook het lichtplan aan de achterzijde heeft aandacht gekregen. De auto is 40 millimeter langer dan zijn voorganger.



Interieur

Het 7 inch touchscreen is de blikvanger in het interieur. Daarmee is het R-Link 2-systeem binnen handbereik. Het comfort voor de inzittenden neemt toe door het aangepaste meubilair. Verder zijn er wat designveranderingen zoals de intrede van chroomaccenten.



Nieuwe 1.3 TCe

Renault voorziet de Kadjar van de nieuwe 1.3 TCe-benzinemotor. Nou ja, nieuw. De krachtbron heeft de Scénic en de Mégane reeds bereikt. De motor is er met 140 en 160 pk. De dieselmotor Blue dCi 115 vervangt de dCi 110, een toename van 5 pk. Prijzen zijn nog niet geventileerd. Reeds 450.000 consumenten in vijftig landen genieten van de Kadjar sinds de lancering van het model in 2015.