Vleugje nieuwe BMW 3 Serie

BMW geeft in de testperiode een vleugje vrij van de nieuwe 3 Serie Sedan. Het duurt nog even voor de introductie plaatsvindt maar de sportsedan nadert zijn voltooiing.

Voordat de nieuwe 3 Serie Sedan in serieproductie gaat, wacht het voor BMW zo belangrijke model een reeks intensieve testen. Welkom in Death Valley, in de Amerikaanse staat Nevada. Het is daar waar de airco van de nieuwe Serie Sedan wordt getest. De auto wordt blootgesteld aan de brandende zon en daarna afgekoeld en uiteraard grondig getest.



Ontberingen

Warmte, stof en beklimmingen, het behoort allemaal tot de ontberingen die de nieuwe 3-er ondergaat. Op hetzelfde moment is een ander ontwikkelingsteam motoren, transmissies en remmen aan het testen. Vanzelfsprekend zijn er ook tal van testen en metingen in technische centra. Het mag duidelijk zijn dat de 3 Serie Sedan beslagen en vooral verfijnd ten ijs komt.