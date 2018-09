Jeep wijzigt motorpallet Cherokee

De opwaardering van het uiterlijk van de Jeep Cherokee is gericht op zowel de voor- als de achterzijde van de middelgrote SUV. Ook het motorenpallet is tegen het licht gehouden.

Ook vele geavanceerde technische voorzieningen doen hun intrede en in het interieur worden nieuw ontwikkelde materialen toegepast. Onder de motorkap past Jeep op benzinegebied een viercilinder toe. Daarmee komt voor de Europese markt de 3.2 liter zescilinder benzinemotor te vervallen.



Diesel

Verder levert Jeep de Cherokee met een 2.2 liter diesel in twee varianten 150 pk/350 Nm en 195 pk/450 Nm. Eerstgenoemde is gekoppeld aan een zeshandbak en de krachtigste is voor zien van een negentraps automaat en vierwielaandrijving.



Veiligheid

De Jeep Cherokee wordt leverbaar met de vierde generatie UconnectTM systeem met 8.4 inch touchscreen en integratie van Apple CarPlay en Android AutoTM. Over veiligheidsvoorzieningen geen klagen, van het actieve Forward Collision Warning-Plus met voetgangersdetectie tot Adaptive Cruise Control-Plus. In het najaar staat de Jeep Cherokee in nieuwe outfit bij de dealer.