BMW X3 M en X4 M in camouflage pak

BMW M heeft zich ook gestort op de X3 en de X4. Ze werden in camouflage outfit voorgesteld tijdens een DTM-raceweekeinde in Duitsland. Die jas zal snel terzijde worden gelegd.

Met de prototypes werd test gereden op de Nürburgring. Het circuit is vaker het podium voor ultieme testen en tuning programma's voor de M-pakketten.



M-functies

Met grote luchtinlaten aan de voorkant, specifieke M-functies voor geoptimaliseerde aerodynamica en een uitlaatsysteem met vier uitlaatpijpen geïntegreerd in de achterzijde, dragen de X3 en de X4 al kenmerken van een M-versie.



Zescilinder

Het technologische hoogtepunt van de X3 M en de X4 M is een nieuw ontwikkelde 3.0 liter zescilinder motor met M TwinPower Turbo-technologie. De X3 M en de X4 M valt uiteraard de specifieke afstemming van de xDrive M-technologie te beurt.