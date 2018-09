Mazda verfijnt MX-5

Mazda heeft verbeteringen doorgevoerd aan de succesvolle MX-5. Motoren, interieur en zitpositie en kleurstelling kregen onder meer aandacht.

Het hoeft geen betoog dat de rijeigenschappen van de MX-5 softtop Roadster als de RF met inklapbare hardtop nog beter zijn geworden als je weet dat het vermogen van de 2.0 liter van 160 naar 184 pk gaat. Het koppel is met 5 Nm gestegen naar 205. Dat alles met een maximum toerental dat is verhoogd van 6.800 naar 7.500 tpm.



1.5 liter

De vermogensontwikkeling van de 1.5 liter is minimaal, van 131 naar 132 pk bij 7.000 tpm en het maximumkoppel is van 150 naar 152 Nm bij 4.500 tpm gegaan. De motoren zijn nog altijd zuinig en voldoen nu aan de nieuwe WLTP-testcyclus.



Zitpositie

Achter het stuur van de MX-5 is het meer comfortabel. Het stuurwiel is niet alleen in hoogte verstelbaar over een afstand van 42 millimeter, maar nu ook in diepte over 30 millimeter. Apple CarPlay is nu optioneel voor MX-5 modellen die zijn voorzien van het MZD Connect multimediasysteem.



Exterieur

Het exterieur is licht onder handen genomen en de veiligheidsvoorzieningen zijn uitgebreid. Een camera detecteert auto's en voetgangers voor de auto. Het systeem kan auto's waarnemen in een snelheidsbereik van circa 4 tot 80 km/u en voetgangers tussen 10 en 80 km/u.