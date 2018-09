Nieuwe Opel-turbomotor in Grandland X

180 pk sterk is de 1.6 Turbo met achttraps automaat en start/stop, die zijn weg vindt naar de Grandland X. Ongetwijfeld bereikt de krachtige benzinemotor vanaf 2019 meer Opel-modellen.

De nieuwe PureTech-turbobenzinemotor is van aluminium vervaardigd. Uitlaatgasnabehandeling en benzinepartikelfilter maken hem milieubewust als het gaat om de emissies. Opel koppelt de motor standaard aan een achttraps automaat.



Brandstofverbruik

Het brandstofverbruik bedraagt 7,2 l/100 km in de stad, 5,0 l/100 km buiten de stad en 5,8 l/100 km gecombineerd. De viercilinder heeft dubbel bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. De 180 paarden worden geactiveerd bij 5.500 tpm. Het koppel van 250 Nm is beschikbaar bij 1.750 tpm.



Caravantrekker

Met 1.600 kilo aanhangwagengewicht (geremd) is de 1.6 Turbomotor ook geschikt om een caravan te trekken. De productie van de motor start eind dit jaar, eerste leveringen zijn voorzien begin 2019. Met de 1.6 Turbomotor is de Opel Grandland X er vanaf 39.299 euro.