Forse VW Touareg heet Teramont

Er zijn automarkten waar groter/grootst de dienst uitmaakt. Volkswagen speelt daar op in met de Teramont, in Amerika bekend als Atlas.

De Teremont vindt zijn weg naar het Midden-Oosten. Het is de eerste zevenzitter van Volkswagen en biedt een zee aan ruimte. Nee, in ons land staat de auto naast de SUV-broers Touareg, Tiguan en T-ROC niet op het programma. Toch maar even laten weten wat er mogelijk is.



Bagagevolume

Het bagagevolume variëert van 583 naar 2,741 liter (afhankelijk van hoeveel zetels overeind staan), 4Motion vierwielaandrijving is standaard en het model omvat een gevarieerde selectie aan stuurprogramma's en hulpsystemen. De lengte bedraagt 5037 millimeter (Touareg 4878), breedte 1979 (1984), hoogte 1768 (1717).



Chattanogoo

Voor het Midden-Oosten wordt de Teramont gebouwd in Chattanooga (Tennessee/USA) waar ook de Amerikaanse versie van de Passat uitrolt.