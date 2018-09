Reizen, werken, wonen en/of slapen in Volvo Concept 360c 5 september 2018

Saaie reistijden veranderen in plezierige minuten of uren onderweg in de Concept 360c. De 360c is een volledig autonome, elektrische auto zonder bestuurder en de zienswijze van Volvo als het gaat over reizen, zowel autonoom, elektrisch, verbonden en veilig.

De proefballon is niet alleen autonoom rijdend maar ook volledig functioneel en verbonden en dus een comfortabel mobiel kantoor dat kan pendelen tussen werk en thuis. De Concept 360c biedt zelfs verblijfsmogelijkheden. Volvo schetst enkele scenario´s die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling van de concept. Daarmee verwacht Volvo veranderingen teweeg te brengen inspelend op de manier waarop mensen (gaan) leven.



Een glimp

Wat als de ene werkgever dit aanbiedt en een ander niet, voor welk bedrijf zou iemand dan kiezen? Het zijn vragen waarop Volvo een antwoord probeert te vinden tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de Concept 360c. "Het is een glimp van hoe autonome aandrijftechnologie de wereld gaat veranderen", blijft Volvo realistisch.



Slaapkamer

Het concept laat zien dat autonoom rijdende voertuigen behalve als mobiel kantoor te gebruiken zijn als een slaapkamer, woonkamer en entertainmentruimte. Volvo: "Omdat ermee reizen prettig is, zijn autonoom rijdende voertuigen een geduchte concurrent van lucht-, bus- en treinaanbieders, met grote concurrentievoordelen op het gebied van comfort, gemak en privacy."



Vele sectoren

Met de 360c onderzoekt Volvo Cars tevens de mogelijkheden om het bedrijfsmodel verder te ontwikkelen dan dat van een traditionele autofabrikant. Volvo verwacht dat de 360c de potentie heeft om een concurrent te worden van korte afstandsvluchten, een industrie die nu nog bestaat uit luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigbouwers en andere dienstverleners. De 360c slaapomgeving maakt eersteklas reizen van deur tot deur in een eigen privé cabine mogelijk, zonder het ongemak van de beveiliging van de luchthaven, wachtrijen en lawaaierige en krappe vliegtuigen. De Concept 360c is een aanzet tot gesprek en vooral discussie.