Seat Tarraco kan op elke bodem uit de voeten 5 september 2018

Even nog in camouflage outfit of is het toch zijn work-out-pak waarin de Tarraco acteert. Seat gaat de nieuwe grote SUV op 18 september ongetwijfeld in een chiquer jasje voorstellen.

De link naar het leveren van offroad prestaties lijkt duidelijk. De Tarraco is ook in het terrein een topmodel, schotelt het van huis uit Spaanse merk ons voor. De nieuwkomer in de lijn biedt plaats aan zeven inzittenden en heeft een bagageruimte van 760 liter. Vanzelfsprekend heeft het model affiniteit met de broers Skoda Kodiaq en de Volkswagen Tiguan.



Offroadparcours

Op elke ondergrond staat het forse model zijn mannetje. Inclusief een offroad, zo blijkt uit de beelden. Met zijn vierwielaandrijfsysteem kan de Tarraco hellingen aan tot wel 70 procent. En dwarshellingen van maar liefst 85 procent.



Rijassistenten

De SUV is uitgerust met twee nieuwe rijassistenten. Eén daarvan is Rollover Assist, dat automatisch de deursloten opent, de motor uitschakelt en de hulpdiensten belt als de Tarraco bij een ongeluk onverhoopt op zijn zijkant of dak terechtkomt. De Tarraco completeert het SUV-offensief van Seat dat ook de Arona en Ateca in de gelederen heeft. En de naam is afgeleid van de Spaanse stad Tarragona, de oude Romeinen noemden de stad zo.