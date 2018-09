Nieuwe Mercedes A-klasse Limousine ook met 4-Matic 4 september 2018

Er is al nodige geschreven over de Limousine-uitvoering van de A-klasse van Mercedes-Benz. Nu de orderboeken open gaan, ventileren de Duitsers ook de motoren die ze er in lepelen en de prijzen.

Behalve de aangekondigde A200 (163 pk, 250 Nm) en de A180d (116 pk, 260 Nm) pakt Mercedes-Benz uit met de A220 4Matic (190 pk, 300 Nm). Een 7 DCT-automaat heerst in de meeste versies. Alleen de A200 is er met handbak. In 2019 kunnen we de eerste Limousines van de A-klasse begroeten. De prijzen beginnen bij 37.681 euro (A180d). Vooralsnog is de A220 4-Matic de meest prijzige met 45.690 euro.