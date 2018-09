Mercedes-Benz EQC: volledig elektrische SUV

Medio 2019 komt hij op de markt: de EQC. De letters EQ staan voor Mercedes-Benz voor hun soort van sublabel zoals Maybach dat is op luxegebied en BMW haar i-modellen heeft. C staat voor de klasse. Het geeft blijk van de ambitie van Mercedes-Benz om met een hele rits aan elektrische auto's te komen.Maar voor nu gaat het om deze SUV. Die wordt aangedreven door een elektromotor op zowel de voor- als de achteras en mag zich daarmee vierwielaangedreven noemen. Om het energieverbruik te verminderen en de dynamiek te verhogen, zijn de twee elektromotoren verschillend geconfigureerd. De voorste is geoptimaliseerd voor een zo groot mogelijke efficiëntie en de achterste juist voor rijdynamiek. Samen produceren ze een vermogen van 300 kW en een maximumkoppel van 765 Nm.Op de prestaties hoef je het model sowieso niet links te laten liggen. De sprint naar 100 km/h wordt in 5,1 seconden afgelegd. Heel keurig. En de topsnelheid van 180 km/h is enkel voor wie heel graag op de linkerbaan in Duitsland rijdt een argument om een deurtje verder te gaan. Een lichtgewicht is het dan weer niet. De EQC weegt 2.425 kg. Maar goed, een Tesla Model X is nog een paar kilootjes zwaarder.De lithium-ion-accu aan boord heeft een capaciteit van 80 kWh. De EQC heeft standaard een watergekoeld oplaadsysteem (OBC) met een capaciteit van 7,4 kW, waarmee hij zowel thuis als bij openbare oplaadstations kan worden opgeladen. Thuisladen met een Mercedes-Benz wallbox is tot wel drie keer sneller dan thuisladen via een stopcontact. Nog sneller is DC-laden (standaard bij de EQC), bijvoorbeeld via Combined Charging Systems (CCS) in Europa. Afhankelijk van het oplaadniveau kan de EQC worden opgeladen met een vermogen tot 110 kW. In ongeveer 40 minuten gaat de accu van 10% oplaadniveau naar 80% (voorlopige cijfers).Het design heeft kenmerken die specifiek voor de EQ-serie zijn ontwikkeld. Opvallend aan de voorzijde is het grote zwarte paneel met daarin de koplampen en grille. Over de bovenkant van het paneel loopt een lichtstrook die de fakkelvormige dagrijverlichting links en recht optisch met elkaar verbindt. Dat zorgt in het donker voor een vrijwel ononderbroken horizontale lichtband. Kenmerkend voor EQ-modellen zijn de contrasterende blauwe strepen op een zwarte achtergrond en het eveneens blauwe opschrift 'MULTIBEAM'.Wie de auto voor het eerst in levende lijve wil zien moet naar de Autosalon van Parijs komen. Kun je langer wachten? Medio 2019 zal hij bij de dealers staan. De prijzen zijn nog niet bekend.