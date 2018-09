Lexus met primeurs op de beursvloer in Parijs

Een aantal automerken past in relatie met de Autosalon in Parijs. Lexus niet. Het stelt er begin oktober aan de wereld de vernieuwde RC 300h voor. De exclusieve LC Flare Yellow Edition beleeft er zijn beurspremière en voor de nieuwe ES is het de Europese showpremière.

Volop nieuws maar het wordt op een afwijkende wijze over de spots gebracht. Het fantasierijke concept van #SharpYetSmooth vervangt de eenrichting persconferentie. Via #SharpYetSmooth laat Lexus op 2 oktober het nodige los via social media.

Het design van de RC 300h, 2+2-coupé, is aangepakt. Dat geldt ook voor het onderstel. De grotere, luxueuze coupé LC heeft voor beide aanpassingen als inspiratiebron gediend. Elegant is de RC 300h zeker, opwindend moeten we nog ervaren.



Een andere primeur van Lexus in Parijs is de nieuwe versie van zijn LC Flare Yellow Edition. Een gelimiteerde versie en te herkennen aan, jawel, zijn gele kleur. Dat matcht dan weer met wit leer op het meubilair en zwarte portierbekleding. Ook zien we geel terug in het interieur van deze LC. De LC Touring Pack heeft bijzondere specificaties zoals Lexus Dynamic Handling, Variable Gear Ratio Steering met vierwielbesturing en een Torsen limited-slip differentieel.



De nieuwe ES luxury sedan zagen we al eerder. Het is de vervanger van de forse GS. De LS is voorzien van een nieuw chassis en een hoogwaardig exterieurdesign.Ook de UX staat op de autosalon in Frankrijk en is er met twee nieuwe aandrijflijnen: een benzineversie en een hybrideversie (178 pk).