Lada 4x4 Vision blikt vooruit op gloednieuwe Niva

Lada kampt met hetzelfde probleem als Mercedes en Land Rover met respectievelijk de G-klasse en Defender: in het bezit zijn van een stokoude SUV-icoon die niemand graag met pensioen ziet gaan, maar daartoe gedwongen wordt vanwege alsmaar strenge homologatie-eisen. De Duitsers hebben dit opgelost door een gloednieuwe G te ontwikkelen met een design trouw aan het origineel. De Britten lieten er ook al eens een proefballon op los in de vorm van een studiemodel, maar inmiddels is dat al weer jaren geleden en hadden ze daarna toch nog een manier gevonden hun 4x4-legende in leven te houden . Sindsdien is het stil . Zelfs Lara Croft durft zich niet meer aan de Defender te wagen.Afscheid nemen is moeilijk. Ook voor Lada. Dat is verder wil met de Niva, is zeker. Ondanks een merkenrechtenakkefietje met Chevrolet (waardoor de Niva sinds enige tijd als 4x4 door het leven moet). Vandaar de naam 4x4 Vision. Verdrietig wel, maar liever dat dan nooit geen aaibare SUV van Lada meer. Al oogt de conceptcar die de Russen op de autoshow van Moskou hebben gepresenteerd allesbehalve een zacht ei. Lada heeft gepoogd zoveel mogelijk naar de toekomst te kijken (vanbinnen zou het vol met schermen zitten) en tegelijk de oude Niva in ere te laten. Gelukt? Oordeel zelf.