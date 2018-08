Wauw! LEGO en Bugatti bouwen ook rijdende Chiron op ware grootte

Om de sinds kort verkrijgbare LEGO Bugatti Chiron op kleine schaal te bouwen zijn 3.599 blokjes. Voor het levensgrote exemplaar? Meer dan 1 miljoen! Een team van minstens 15 man stopten maar liefst 13.438 arbeidsuren in de voltooiing ervan. Een monsterproject was het. Maar dat heb je ook iets waanzinnigs. Nooit eerder bouwde LEGO zo gedetailleerd een auto op ware grootte.Extra bijzonder is dat de levensgrote LEGO Bugatti Chiron ook kan rijden op eigen kracht. De Deense blokjesfabrikant bouwde daartoe ook de W16 geheel uit LEGO-steentjes. Een handvol elektromotoren – ook van LEGO – zorgt voor de benodigde stuwkracht, zo'n 5 pk en 100 Nm. Ook de verlichting en de uitklapbare achterspoiler halen daar hun energie om daadwerkelijk te kunnen functioneren vandaan. Niet dat die laatste echt nodig is, want de nagemaakte Chiron weet bij lange na geen +400 km/h te halen. Zo'n 20 km/h is de max. Maar dat doet er niet toe. Hier zijn jongensdromen van gemaakt!