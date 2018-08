Putins gekopieerde staatslimo nu ook voor de gewone sterveling

“Of ene Trump ook een bestelling heeft laten plaatsen is classified.”

Dit is de Aurus Senat, de staatslimousine waarin president Vladimir Putin op officiële evenementen wordt rondgereden en een regelrechte copycat van de Rolls-Royce Phantom dan wel Ghost. Is de Koude Oorlog überhaupt ooit opgeheven…?Eigenlijk gaat het hier om de civiele uitvoering van Putins limousine. Dat mag je overigens met een korrel zout nemen, want alleen al de 'korte' versie ervan meet van bumper tot bumper 5,63 meter. Weliswaar iets korter dan de Phantom uit het 'vijandelijke' Groot-Brittannië, maar dat trekt de Senat met verlengde wielbasis meer dan recht. Die meet namelijk 6,62 meter in lengte. Dat is nog eens dikke 6 centimeter(!) langer dan de Phantom EWB.Onder de schier eindeloos ogende motorkap van de Senat zit een 4.4 liter V8 die ondersteuning krijgt van een elektromotor en gekoppeld is aan een 9-trapsautomaat. De Russen gaan met de tijd mee, al zou er ergens een plaquette te vinden moeten zijn dat 'Made in Germany' vermeldt. Porsche hielp namelijk bij de ontwikkeling van de achtcilinder die 600 pk geniet.Snellen naar honderd door de Senat met V8 in amper 6 tellen. Niet slecht voor een omgevallen flatgebouw. Er is ook een 6.6 liter V12 verkrijgbaar. Die levert een imposante 859 pk. Hoe snel die is wordt echter niet verteld. De aandrijving gebeurt in elk geval steevast op alle vier de wielen.De limousine, waarvan de ontwikkeling werd bevolen door Putin zelf, is vanaf volgend jaar niet alleen in eigen land te koop maar ook daarbuiten. De exacte prijs is nog niet bekend maar zou zo'n 20 procent lager liggen dan vergelijkbare limousines van Rolls en Bentley. De eerste orders zijn al geschreven, waarschijnlijk door rijke Russen die de regeringsleiding willen paaien. Of ene Trump ook een bestelling heeft laten plaatsen is classified.