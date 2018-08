Eindelijk: Skoda maakt zich op voor volwaardige C-hatchback

Volkswagen, Seat en Skoda schaduwen elkaar in zowat alles. Brengt de één een compacte SUV of station uit, dan kun je er vergif op innemen dat de andere twee op de voet zullen volgen. Aan de autokoper welk van de drie VAG-merken de absolute voorkeur krijgt. Onderhuids zijn ze immers (nagenoeg) identiek.Wat dat betreft is het maar wat vreemd dat Skoda nooit in de voetsporen van de Golf en Leon is gaan staan. En dat terwijl een klassieke, vijfdeurs hatchback in het C-segment al vele jaren de steunpilaar vormt bij Volkswagen en Seat. Skoda zou daartoe de Rapid hebben, maar feitelijk is dat model vlees noch vis en waarschijnlijk mede daardoor niet bijster succesvol. De Octavia is wel een kaskraker, maar enkel verkrijgbaar als liftback en station. Kortom, deze designschetsen zijn een teken aan de wand dat Skoda dan eindelijk overstag is gegaan.Volgens Skoda is de Vision RS Concept een voorbode van de volgende generatie RS-modellen van het merk. De naam had dat immers niet duidelijker kunnen vertellen. Maar wij denken dat het studiemodel meer is dan dat alleen, en wel een toekomstige middenklasser die ook verkrijgbaar zal zijn zonder overdreven potente motor en visuele RS-prullaria. Een 5-deurs hatchback dus. De cijfers die bij de Skoda Vision RS horen zeggen daarin veel.De Vision RS meet 4,36 meter, bij een breedte van 1,81 meter en hoogte van 1,43 meter. Getallen die de volgende generatie Golf en Leon ook niet zouden misstaan. Nu zijn die Volkswagen en Seat nog ietsje korter, smaller en hoger, maar zoals elke autokenner weet is groei in formaat de eerste stap van voortuitgang bij elke nieuwe generatie van een auto. De Vision RS gaat daarin alvast mee.De wielbasis van de Skoda meet 2,65 meter en dat is eveneens een getal dat overkomt met dat van de Golf VIII die op de rol staat voor 2019. Oftewel, wij twijfelen niet meer aan een volwaardige C-segmenter namens Skoda. Jij?