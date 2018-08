Lexus steekt RC Coupé in 't nieuw

Smaken verschillen, maar wij vinden dat er niet veel coupés zijn met dezelfde visuele aantrekkingskracht en impact als de Lexus RC . Vier jaar na dato is dat onveranderd gebleven, ook al zijn er enkele designtweaks doorgevoerd waardoor de Japanse sportcoupé iets minder wulps is geworden.Zo is de boemerang-vormige LED-dagrijverlichting onder de koplampen weggepoetst en voortaan in de hoofdlichtunits opgenomen. Hierdoor ontstond een front dat rustiger landt op het netvlies – voor zover daarvan valt te spreken met zo'n opzichtige grille als de kenmerkende 'spindle' van Lexus. Tussen de herontworpen voor- en achterbumper gebeurde er niets, maar helemaal achteraan vind je eveneens nieuwe lichtunits. Ook die zijn voortaan een stuk massiever van vorm dan voorheen. Tot slot, wat looks betreft, laat Lexus weten dat de vernieuwde RC 300h leverbaar zal zijn met de keuze uit elf verschillende carrosseriekleuren, waaronder het nieuwe Flare Yellow en Sky Blue.In het interieur verfijnde Lexus het dashboard. Dat bevat nu een geborsteld oppervlak waarin de bediening van de klimaatregeling en audio is ondergebracht. Ga je voor de extra sportieve F Sport-uitvoering, dan heb je de keuze uit twee decoraties van echt aluminium: Naguri of Brushed Metal. RC 300h-klanten kunnen kiezen uit totaal vijf opties. Kleurthema's zijn onder andere Ochre (bekend uit de LC) en Mustard, dat gele accenten combineert met een zwarte achtergrond. Het nieuwe analoge klokje van het dashboard is tevens komen overwaaien van de grotere LC. Voor alle RC's geldt dat de kniebeschermers aan de zijkanten van de middenconsole groter en hoger zijn voor meer comfort op de lange baan.Onderhuids is er ook gesleuteld. Zo is naar eigen zeggen de besturing en de motorrespons van de hybride-aandrijflijn op scherp gezet. Maar het zijn nieuwe schokbrekers met meer dempingskracht en stijvere ophangbussen die de meeste invloed hebben of het verbeterde weggedrag.Het hart van de RC 300h vormt evenwel nog altijd een 2.5 liter viercilinder-benzinemotor, gekoppeld aan een elektromotor. Het systeemvermogen ligt op 223 pk. Rollen doet de vernieuwde Lexus RC overigens op 19 inch wielen.De gefacelifte Lexus RC 300h maakt zijn werelddebuut op de Paris Motor Show die van 4 tot en met 14 oktober 2018 geopend is voor het publiek.