Ook Audi RS3 overleeft WLTP niet

Tja, 'elk voordeel heb z'n nadeel' zou ene Johan in zo'n geval hebben gezegd. Want wij consumenten wilden zo nodig realistischere verbruik- en uitstootcijfers van autofabrikanten en nu zullen we ze krijgen ook via WLTP. Maar dat zorgt er wel voor dat talloze auto's de nek wordt omgedraaid omdat ze niet langer aan de eisen kunnen voldoen of dat ze anders te duur zullen worden. De prijs van een nieuwe auto is nogal gerelateerd aan de gemeten emissiewaarde, weet je nog?Uit onderzoek, onder meer van data-analysebureau Jato Dynamics, blijkt dat de gevolgen van de invoering van de WLTP-cyclus aanzienlijk groter zijn dan geschat. Dat wil zeggen dat de verbruiks- en uitstootwaarden van auto's meer stijgen dan werd geanticipeerd. Voor verschillende modellen betekent dit dat ze enkele grenswaarden op vlak van uitstoot overschrijden en niet meer verkocht mogen worden. Dat overkwam de BMW M3 , de basis- Golf GTI en nu ook de RS3.Audi is hierdoor genoodzaakt de verkoop van de hot hatch alsook de RS3 Limousine te staken. Evenwel speurt het merk intussen naar mogelijke oplossingen zodat de verkoop weer aangevangen kan worden. Dat zal echter sowieso niet eerder zijn dan begin 2019.Een optie is om het vermogen van de 2.5 liter 5-cilinderturbo terug te schroeven vanaf de 400 pk en 480 Nm nu. Deze oplossing paste zustermerk Volkswagen immers ook met succes toe bij de Golf R. Die ging van 300 naar 290 pk en kreeg daarmee alsnog een WLTP-goedkeuring. Maar voorlopig moeten we de Audi RS3 dus eventjes missen.