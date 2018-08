Ford tooit nieuwste GT in legendarische Gulf-livery

We schrijven medio juni 1968. De 34ste editie van de 24 Uren van Le Mans moet uitgesteld worden wegens ongeregeldheden in Frankrijk – wat dat betreft is er niet bijster veel veranderd in een halve eeuw. De nieuwe startdatum wordt 28 september van datzelfde jaar. Zo gezegd, zo gedaan. Tot grote opluchting van de deelnemende teams. Een etmaal later is het Ford dat de meeste rondes heeft weten af te leggen. Met de GT40, getooid in de huiskleuren van Gulf Oil, een destijds veel geziene sponsor in de racerij. Autogeschiedenis werd geschreven . Over exact een maand is die gebeurtenis precies 50 jaar geleden. En daar wil het Amerikaanse merk graag bij stilstaan, natuurlijk met de nieuwste Ford GT.Officieel gaat deze Ford in Gulf-livery door het leven als GT Heritage Edition. Mogelijk omdat het woordmerk Gulf Oil niet langer zomaar gebruikt mag worden voor eigen doeleinden. Ook vind je geen logo's van die in 1984 ter zielen gegane oliemaatschappij op de koets van de GT Heritage Edition.Sowieso is de speciale editie niet bijster trouw aan het origineel. Zo ontbreken tevens de oranje wielen met verchroomde velgranden van weleer. Oranje remklauwen zijn er wel en die had de winnende GT40 dan weer niet, evenals zwarte A-stijlen. Maar het desgewenst kunnen bestellen van nummer 9 op de portieren en tegen een witte achtergrond maakt veel goed. Wil je liever het nummer 6, dan moet je de GT Heritage Edition 2020 hebben, de versie die Ford's Le Mans-overwinning in 1969 viert. Toen met dat startnummer op de flanken van de GT40.