Salaff C2 is supercar die je zelf niet zou durven verzinnen

Ja, je leest het goed. Onderhuids gaat een Lamborghini Gallardo schuil. Met heel veel fantasie had je dat vanaf de buitenkant kunnen weten, want voor de Salaff C2 is her en der afgekeken bij de Sesto Elemento van dat merk met de stier – die overigens wel waanzinnig op het netvlies ligt. Daarmee is dan ook alles gezegd.Waar ging het mis?! Want de drijvende kracht achter het automerk Salaff is Carlos Salaff. Deze naam an sich zegt je mogelijk niet zo gauw iets, maar wellicht verandert dat wanneer we je vertellen dat deze meneer ooit de Furai en Nagare van Mazda heeft getekend? Zo gaaf en excentriek (in positieve zin) die concepts waren, zo twijfelachtig is de Salaff C2.Geloof het of niet, maar de C2 belooft superieur te zijn aan de Gallardo. Volgens Salaff zelf tenminste. Want naast het verbouwen van het ganse buitenwerk, zet het bedrijfje naar eigen zeggen ook de puntjes op de i bij de donorauto. Kopers moeten overigens zelf een Gallordo meebrengen willen ze een C2 na aankoop overhandigd krijgen. De prijs van de metamorfose? Salaff is daar nog niet uit. Pas na het vinden van gegadigden komt het daarop terug.