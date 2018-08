Zo extreem lucratief is een Ferrari 250 GTO

Er wordt links en rechts nogal wat geschreven over een dipje in de klassiekermarkt. Vooral als het om niet al te exclusieve modellen gaat. Want deze Ferrari 250 GTO met chassisnummer 3413 bewees afgelopen weekend op Pebble Beach dat er voor de begeerlijke topstukken nog steeds onnoemelijk veel geld neergeteld moet worden. Sterker nog, de wulpse Italiaan met een verdienstelijk palmares werd afgehamerd op maar liefst 48,2 miljoen dollar, omgerekend 41 miljoen euro. Exclusief veilingkosten. Daarmee is het weliswaar niet de duurste GTO ooit verkocht, maar in elk geval wel de duurste auto die ooit werd geveild.Veilinghuis RM Sotheby's had het betreffende 250 GTO al erg hoog qua waarde ingeschat. Er werd gemikt op 45 miljoen dollar. En dat terwijl het veilingrecord voor dit Ferrari-model tot dan toe op 38 miljoen stond. Het eerste bod van een geïnteresseerde was al meteen een indrukwekkende 35 miljoen. Toen al was duidelijk dat een nieuw veilingrecord gevestigd zou worden. En hoe, zo bleek niet veel later.Deze Ferrari 250 GTO uit 1962 is de derde uit de productierun van 36 stuks, heeft een indrukwekkende racegeschiedenis en wordt alom geprezen vanwege zijn wonderschone carrosserie van de hand van Scaglietti. Een 250 GTO staat hierdoor garant als een zeer lucratief investeringsobject . Bewijs? Wel voormalige eigenaar kocht het zonet geveilde exemplaar achttien jaar geleden voor amper 7 miljoen dollar, terwijl de klassieker racer tussen toen en nu regelmatig werd gebruikt voor allerhande evenementen.