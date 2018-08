Frisse neus voor Fiat 500X

Vier jaar is de Fiat 500X nu op de markt, een mooie leeftijd voor een (eerste) facelift. Aanvankelijk lijkt die minimaal te zijn, maar wie langer naar het uiterlijk staart, zal nog best wat veranderingen ontdekken. Zo kregen de koplampen een compleet nieuwe indeling en zijn ze voortaan voorzien van LED-techniek. Net als de achterlichten. Daarnaast zijn de mistpitten nu rond in plaats van hoekig, waardoor de hertekende skidplate aan de voorzijde een stuk prominent naar voren lijkt te komen.Aan de achterzijde tref je eveneens compleet nieuw ontworpen lichtunits in de geest van de kleinste 500 en een gloednieuwe achterbumper, ongeacht de uitvoering.Het interieur is ook opgefrist, al zie je dit minder nadrukkelijk. Toch monteert Fiat wel degelijk een nieuw stuurwiel en andere tellers, voorzien van een moderner instrumentarium dat 3,5 inch groot is. Optioneel is een 7 inch groot centraal display dat ook een update heeft gekregen. Het zogeheten Uconnect HD Live infotainmentsysteem kan bijvoorbeeld nu overweg met Apple Carplay en Android Auto. Wat features en veiligheid betreft zijn verkeersbordherkenning en rijstrookassistentie nu standaard.We haalden het zonet al eventjes aan: de Fiat 500X is binnenkort beschikbaar met een gloednieuwe driepitter. Slechts 1.0 liter groot is het blokje, maar levert toch 120 pk bij een koppel van 190 Nm. Fiat koppelt de motor altijd aan een handbak, dus wie een automaat (met dubbele koppeling) wenst is aangewezen op de 1.3 liter viercilinder-benzine. Daarmee krijg je gelijk 150 pk en 270 Nm aan kracht. Er is ook nog een 1.6 E-Torq-benzine met 110 pk, maar verwacht niet dat die in Nederland zal worden gevoerd.Sowieso liever dieselen? Uiteraard is dat wel mogelijk. Met de 1.3 Multijet, goed voor 95 pk en 200 Nm, een één-punt-zes met 120 pk en 320 Nm, of een 150 pk sterke tweeliter. Die laatste komt standaard met een 9-traps automaat en vierwielaandrijving. Op de overige diesels is een manuele versnellingsbak en voorwielaandrijving verplicht.De gefacelifte Fiat 500X zal te koop zijn in drie versies: Urban, City Cross en Cross. Elke uitvoering kent zo z'n eigen specifieke kenmerken, waarvan de laatste de stoerst aangeklede zal zijn. De prijzen? Die volgen spoedig.