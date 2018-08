Kwijlen bij de Mercedes-Benz EQ Silver Arrow

De Mercedes-Benz EQ Silver Arrow is een studiemodel dat een brug slaat tussen het heden en het verleden. Visueel is deze schitterende showcar namelijk een moderne interpretatie van de legendarische W 125, de 'Silver Arrow' waar Mercedes in 1937 een snelheidsrecord op de openbare weg wist neer te zetten. Een snelheid, te weten 432,7 km/h, die pas eind vorig jaar uit de boeken werd gereden. Tegelijk is de nu gepresenteerde Silver Arrow een zeker startsein van het aanstormende submerk van Mercedes dat nadrukkelijk de focus zal leggen op elektrische auto's. De naam daarvan? EQ, dat staat voor 'electric intelligence'.Wat deze Mercedes eigenlijk ook is, is slecht nieuws voor Infiniti. De sigarenracer die dat Japanse luxemerk tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach voorstelde ziet er nu ineens maar wat povertjes uit vergeleken met de EQ Silver Arrow. Tja, zo is er altijd een baas boven baas.Afijn, het koetswerk van de 5,3 meter lange EQ Silver Arrow is helemaal uit carbon opgetrokken. Het omvat een opvallende uitschuifbare achtervleugel, een verticale vin achter de bestuurder en bijzondere, halve spatborden. In de minimalistische cabine wordt uitgepakt met een materiaalmix tussen gepolijst aluminium, walnotenhout en zadelleder. Het digitale display, ongetwijfeld draaiend op MBUX, kent alle gebruikelijke kunstjes, aangevuld met een virtuele racefunctie waarbij je op circuit tegen een virtuele tegenstanden kan rijden. Uit luidsprekers kan dan weer het geluid komen van een F1-auto of een AMG V8.De moderne 'Silberpfeil' oogt niet alleen bloedsnel, hij is het ook daadwerkelijk. Op papier althans. De aandrijving wordt namelijk verzorgd door een stel elektrische motoren die samen goed zijn voor 750 pk. Een 80 kWh sterk accupakket moet in staat zijn om de flitsende conceptcar 400 kilometer ver te stuwen. Bij een flanerende rijstijl welteverstaan. Puike cijfers, maar of je er ooit iets van terug gaat zien in het echt, net als van de auto an sich?