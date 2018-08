De Bugatti Divo overtreft op alle gebieden

Dit is de Bugatti Divo. Gebaseerd op de Chiron, maar bijna onherkenbaar vertimmerd. Hij is nog radicaler. Nog exclusiver. En nog duurder. Veel duurder.

Niet eens zo lang geleden was de Monterey Car Week gewoon een evenement waarop liefhebbers naar elkaars klassiekers gingen kijken. Maar in recente tijden hebben heel wat, voornamelijk exclusieve, automerken Pebble Beach ontdekt. Er vallen haast meer premières te rapen dan op menig autosalon. De spectaculairste van allemaal is niet de Audi PB18 E-Tron, hoewel het merk met de vier ringen een verdienstelijke poging onderneemt.



Alles voor de aerodynamica

De vormgeving van de Divo is radicaal. En bijna al die aanpassingen zijn gericht op het verbeteren van de luchtweerstand, het genereren van 90kg extra downforce, het aanvoeren van lucht voor de motor en het koelen van de remmen. Splitters, een diffuser en een 23% bredere achtervleugel werken op de downforce. Het dak werd hertekend en leidt nu zuurstof naar de motor. Die slokt er tonnen van binnen. En de remmen… die krijgen van liefst vier plaatsen koellucht aangevoerd.



Originaliteit

Voor de goede orde, wijzigt Bugatti ten aanzien van de Chiron ook nog eens het gros van de koetswerkpanelen en monteert het andere kop- en staartlichten. De lijken recht van een concept car te komen. Aan de binnenkant net zo veel originaliteit, met een grijze bekleding van de cocon waarin de passagiers zitten en blauw voor de werkpost van de bestuurder.



Leniger dan de Chiron

De motor, die nu wellicht nog wat vrijer ademt, is de gekende 8-liter W16 met vier turbo's. Daaruit komt nog steeds 1.500pk. Een begrenzer regelt de topsnelheid af op 380km/u, omdat er geen banden zijn die meer aankunnen. Het verschil met de Chiron zit vooral in meer dynamisme. De Chiron is meer op stabiliteit gericht, terwijl hier wielvlucht, ophanging en stuurinrichting zijn aangepast voor meer lenigheid. En het helpt wellicht ook dat de Divo 35kg lichter werd - met name aan de wielen. En er zit ook minder isolatie in. Dankzij de veranderingen kan de Divo 1,6G laterale acceleratie aan. En op het circuit van Nardo gaat hij volgens Bugatti 8 tellen sneller rond.



Te koop, maar niet echt

De auto is vernoemd naar de Franse coureur Albert Divo en de productie zal beperkt zijn tot 40 eenheden. Die zijn al allemaal de deur uit voor de ronde som van € 5 miljoen.