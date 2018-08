Porsche Classic blaast jarige 993 Turbo modern leven in

Redactie 24 augustus 2018 Er kan gerust gesteld worden dat de 993-generatie van de 911 Turbo de meest geliefde is van allemaal. Daarmee stoten we allicht niemand echt voor het hoofd. Al zal het nek-aan-nek met de 964 Turbo zijn, de generatie die het illustere Singer Vehicle Design als donor gebruikt voor al zijn restomods. Maar die ging niet precies 20 jaar geleden uit productie, een ideale gelegenheid voor Porsche's eigen 'Project Gold'.

Porsche deed al een tijdje geheimzinnig over 'Project Gold'. En nu weten we wat het is: een bijzonder exclusieve, goudkleurige 993 Turbo. De laatste luchtgekoelde generatie en mede daardoor zeer geliefd onder Turbo-fans en allerhande autoverzamelaars.



Goud voor oud

De unieke 933 Turbo is gespoten in een lak die luistert naar de naam Golden Yellow Metallic, rolt op zwarte lichtmetalen velgen met goudkleurige accenten en heeft een zwart interieur waarin de kleur van het populaire edelmetaal terugkeert. In veel opzichten refereert hij daarmee aan de Porsche 911 Turbo S Exclusive Series uit 2017.



Gloednieuw blok

Onder de kap ligt een 3.6 liter biturbo-zescilinder, net zoals toen. Echter de 'boxer-zes' in deze 993 Turbo is volledig nieuw en levert ook geen 408 zoals destijds, maar 450 pk. De handgeschakelde versnellingsbak en de aandrijving zijn afkomstig van Porsche Classic en zijn eveneens identiek aan het origineel. Saillant detail: het chassisnummer van deze 993 Turbo sluit keurig aan op dat van de laatste die in 1998 van de band rolde.



Bieden maar!

De one-off gaat niet achter slot en grendel of naar het Porsche Museum in Stuttgart. Nee, hij gaat onder de hamer bij veilinghuis RM Sotheby's in Atlanta, op 27 oktober. Sta er niet van te kijken als er een bedrag met meer dan zeven cijfers voor wordt geboden. Ondanks dat er enkel mee gereden mag worden op het circuit of eigen terrein. 'Project Gold' beschikt namelijk niet over een typegoedkeuring.