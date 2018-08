Infiniti steelt de show op Pebble Beach met Prototype 10

Vorig jaar stal Infiniti ook al de show op Pebble Beach. Toen met de fraaie, nostalgische Prototype 9 . Dit jaar doet het merk dat met Prototype 10. Opnieuw een typische sigarenracer, maar waarvan het lijnenspel een stuk minder klassieker is. Het design, afkomstig van Karim Habib (ex-BMW), ligt zeer in lijn met de serieuzere conceptcars van het merk, zoals de Inspiration Q Niettemin is de Prototype 10 overwegend een herhaling van zetten. Net als 9 is er slechts plaats voor één inzittende, ontbreekt een dak en is de aandrijving geheel elektrisch. Met dat laatste wil het luxemerk van Nissan nogmaals aangeven dat het serieuze plannen heeft met elektrische auto's. Gezien het era waarin de auto-industrie zich nu al bevindt, nogal wiedes. Wij hebben dan ook liever dat de Japanners haar telkens maar wat fraaie concepts een keer tot wasdom laat komen. De niet zo nostalgische elektrische aandrijving nemen we dan wel voor lief.