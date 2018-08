Om je vingers bij af te likken: Lamborghini Aventador SVJ

SVJ staat voor SuperVeloce Jota. De eerste helft daarvan verwijst naar de vrij recente bruut die als uitgangspunt is genomen voor deze zwanenzang, de andere helft naar de Miura Jota, een race-klare one-off van Lamborghini's legendarische supercar uit de jaren '70. Een prima naam voor een meer dan prima, moderne Lamborghini. Hoede specificaties eigenlijk ook zijn. De SVJ is er namelijk zonder meer eentje uit de categorie 'de laatste der Mohikanen'.900 stuks. Zoveel gaat Lamborghini van de Aventador SVJ bouwen. Niet eens mega-exclusief zoals vaak het geval is bij grand finales van toch al exotische auto's. Echter reken maar dat de ganse oplage in mum van tijd uitverkocht zal zijn.Hoe dat zo? Wel, deze Lamborghini is vrijwel zeker de laatste waarvan het hart zonder de hulp van kunstmatige beademing klopt. De opvolger van de Aventador krijgt turbo's, een compressor en/of elektrische hulp om aan zijn snelheidspotentieel te geraken. Kortom,-technologie en daarvan gaan we nog genoeg krijgen, een gegeven waardoor men vroeg of laat gaan hunkeren naar vervlogen tijden. Want zo gaat dat. En degene die ooit een SVJ op de kop heeft weten te tikken is prijst zich dan maar wat gelukkig en rijk. De rest jaloers.De Lamborghini Aventador mag dan over relatief oude botten beschikken, afgedaan is hij zeker nog niet. Want ondanks het moet missen van additionele krachtsupplementen schopt de atmosferische V12 het toch zomaar eventjes tot 770 pk. De nieuwe generatie super- en hypercar lachen daar allicht om, maar dat zal ze vergaan zodra ze aan de bak moeten tegen de SVJ.De SVJ weegt immers maar 1.525 kilogram, waardoor elk pk nog geen 2 kilogram in beweging hoeft zien te krijgen. En dat resulteert in een knaltijd naar 100 km/h in 2,8 seconden. De Aventador SVJ behoort hiermee tot de snelst accelererende auto van het moment – waarin niet snel verandering zal komen door geldende natuurwetten. Van 0 naar 200 km/h? Binnen de 9 seconden. Bam! Door naar 300 km/h vergt hooguit het dubbele aantal tellen en de topsnelheid ligt op 350 km/h. Maximaal uitknijpen heet dat.De andere reden waarom de Aventador SVJ zo loeisnel is en niet onderdoet voor het nieuwe soort supercar is het kunnen generen van ontzettend veel downforce. Ten opzichte van de SV is de maximale neerwaartse druk op de beide assen met liefst 70 procent verbeterd. Ongeveer de helft van deze indrukwekkende toename komt op het conto van de extra aerodynamica via de gefreesde sleuven in de motorkap, toegevoegde vleugeltjes en lipjes rond de voorbumper plus een gigantische achtervleugels achterop.Lamborghini heeft zowaar nog een stapje harder gezet bij de SVJ 63, een nog exclusievere uitvoering. Die geniet bovenop al het lekkers van de 'gewone' SVJ over meer koolstofvezel en komt in een oplage van slechts 63 exemplaren. Vanwaar dit specifieke getal? Simpel, '63 is het oprichtingsjaar van Lamborghini. Van de vorige eeuw uiteraard.