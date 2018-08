Audi's spectaculaire PB18 e-tron op Pebble Beach

In het geheim, tussen de vele overige nieuwe modellen door, werkte Audi's designstudio in Malibu aan deze PB18 e-tron, een conceptcar die een kijkje geeft in hoe een toekomstige sportwagen van het merk eruit zou kunnen zien. Zowel qua design als technologie. Hmm… hint Audi hiermee naar alsnog een vervolg op de R8? Dat zou waanzinnig zijn.Over waanzinnig gesproken. Kijk toch eens goed naar de PB18 e-tron. Wat een apparaat, vind je ook niet? Met recht een supercar van deze tijdsgeest. Volgens de Duitsers heeft de PB18, waarbij de twee letters staan voor Pebble Beach en het getal verwijst naar Audi's Le Mans-racer , stijlelementen van de Aicon Concept uit 2017. Ook wij zien de overeenkomsten, maar iets in ons zegt dat de GTZero van het Italiaanse ItalDesign tevens een aandeel heeft gehad in het spectaculaire lijnenspel.Bijzonder is ook het interieur van de 4,53 meter lange PB18 e-tron. In principe zit de bestuurder in het midden van de cockpit. De bestuurdersstoel, de drive-by-wire pedalen en besturing zijn echter te verschuiven. Zo ontstaat ruimte voor een passagier en zou je de bolide eventueel ook voor dagelijkse ritten kunnen inzetten. Aan de bagageruimte ligt dat niet, want die meet een niet onaardige 470 liter. Dat is evenveel als in een Audi A3 Sportback.De aanduiding 'e-tron' zegt het al: de PB18 wordt elektrisch aangedreven. En hoe! Twee elektromotoren voor de achteras (gezamenlijk goed voor 350 kW) en één voor de vooras (150 kW) geven de auto een totaal systeemvermogen van 500 kW, oftewel 680 pk. Druk de Boost-knop in en de PB18 geniet zelfs tijdelijk over 775 pk. Het systeemkoppel reikt tot 830 Nm en wie dit geweld in een keer loslaat op alle vier de wielen katapulteert in amper 2 seconden naar de honderd.Tijdens het remmen wint de aandrijflijn energie terug, en Audi doet een ernstig beroep op het zogenoemde Torque Control Manager en het ESC om de krachten van de elektromotoren in toom te houden.Rollen doet de PB18 e-tron op gigantische 22 inch wielen. Dat moet een fikse rolweerstand teweegbrengen denk je dan. Kan zijn, maar evengoed beweert Audi dat de PB18 zonder al te veel moeite 500 kilometer op een vol accupakket kan rijden. Bovendien ben je zo weer onderweg als de batterijen leeg zijn geraakt. Mits je laadt met 800 Volt, waar de PB18 e-tron geschikt voor is. Tanken duurt in dat geval niet langer dan een kwartier. Draadloos laden via inductie is ook mogelijk.