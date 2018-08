Nieuwe BMW Z4 eindelijk officieel

De Z4 M keert niet terug. Maar dat wist je al , evenals vele andere details over deze nieuwste generatie door tal van hieraan voorafgaande lekkages en informatie uit de hand van BMW zelf. Graag hadden we zodoende eindelijk eens vernomen met welke motoren de nieuwe Z4 dan wel beschikbaar zou worden, maar helaas. Het ganse palet wordt pas later bekendgemaakt.De enige versie die nu naar voren is geschoven is het topmodel: de M40i. Als First Edition, een speciale uitvoering voor de snelle beslisser. Best een dubbelfeestje dus, want de koper die meteen hapt krijgt een roadster voorzien van een potige 340 pk sterke zes-in-lijn, gedrapeerd in een exclusieve kleurstelling (Frozen Orange op de koets en een softtop in antraciet).Sprinten naar 100 km/h kan de M40i al in 4,6 seconden, terwijl elektronisch gestuurde dempers en een intelligent differentieel tussen de aangedreven achterwielen het motorgeweld in goede banen leiden. Tot aan de topsnelheid toe die ergens rond 250 km/h zal liggen.Ook standaard op de First Edition zijn tweekleurige lichtmetalen velgen in 19 inch en donkere spiegelhuizen. In het interieur de binnenkant tref je dan weer zwartlederen bekleding met decoratief stiksel, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, sfeerverlichting en een Harman Kardon Surround Sound System. Adaptieve LED-koplampen met matrixfunctie voor grootlicht, een BMW Head-Up Display (een primeur in een roadster) en de BMW Live Cockpit Professional met de nieuwste generatie netwerktechnologie maken het plaatje compleet.De nieuwe Z4 mag dan officieel zijn voorgesteld op Pebble Beach, de grote première is eigenlijk pas op de Autosalon van Parijs, begin oktober. Enkele weken voor die show zullen de overige motoren bekend worden gemaakt. Kopen is dan wellicht al mogelijk, maar rijden zal pas kunnen vanaf de eerstvolgende lente. De Japanse Supra dan maar?