Goodwood Revival maakt zich op voor 'duurste startveld ooit'

Tien Ferrari 250 GT's waaronder de unieke 'Breadvan', een heuse 250 GTO, een handvol DB4 GT's namens Aston Martin, diverse Jaguars E- en D-type, meerdere AC Cobra's en een Maserati 3500 GT zullen deel uitmaken van het startveld van de Kinrara Trophy tijdens het nostalgische autofeest dat Goodwood Revival heet.Om de totale waarde van dit startveld in enig perspectief te plaatsen: een 250 GTO wisselt vandaag de dag van eigenaar tegen 60 miljoen euro. En overmorgen kan dat zomaar 70 miljoen zijn. Niet zo gek dus dat Lord March, de initiator van de diverse Goodwood-festiviteiten, de totale waarde van het klassieke startveld tijdens de Kinrara Trophy inschat op ruimschoots 200 miljoen pond. 'Naar verluidt het duurste ooit.'Met zo'n pluimage aan belachelijk kostbare auto's zal het wel een saaie race worden, waarbij men elkaar via een grote boog probeert te ontwijken is dan al gauw een logische gedachte. Denk opnieuw. De mannen achter de veelal houten sturen kennen geen genade voor de waarde waarin ze rijden. Althans, zo lijkt het, zo weten wij uit ervaring. Er heerst een ogenschijnlijke 'voor dood of de gladiolen'-stemming onder de bevlogen coureurs. Een ware nachtmerrie voor verzekeraars. Die zullen dan ook niet kijken, vermoeden we. Aan de rest? Ga dat vooral wel doen! Op 7 september aanstaande.