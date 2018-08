Dit is de Lamborghini Aventador SuperVeloce Jota

Dat er een zwanenzang op een carrière van 7 fantastische jaren zou komen heeft Lamborghini nooit onder stoelen of banken gestoken. De marketingcampagne rond de Aventador SVJ was zo omvangrijk als gebruikelijk voor een compleet nieuwe supercar. Inclusief een bloedsnelle ronde over de Nürburgring, waardoor de auto zich nog voor z'n officiële onthulling de regerend ' Lord of the Ring ' mag noemen. Wie nog twijfelde over het prestatiepotentieel van de SVJ was hiermee in één klap gerustgesteld.De overgebleven vraag bleef hoe (furieus) de Aventador SVJ er precies uit zou zien. De psychedelische camouflagestickers maakte dit immers niet zo eenvoudig te achterhalen. Deze afbeelding die H.R. Owen, een Britse dealer in luxe auto's, op z'n Instagram-pagina plaatste doet dat al een stuk meer.Zoals je ziet zijn er heel wat sleuven in de body bijgekomen. Ook de achtervleugel wijkt af van die van de SuperVeloce , strikt genomen nu nog de topper van het leveringsprogramma. Allemaal ingrepen ten gunste van de aerodynamica en daarmee het snelheidspotentieel. En de aanjager van dit alles? Naar verluidt een +750 pk sterke V12.